Mulher denuncia ter sido dopada e estuprada em Piúma

Uma mulher, de 31 anos, ficou assustada após acordar nua dentro de uma residência em que estava hospedada. De acordo com a vítima, ela foi dopada e estuprada em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, após aceitar um copo de cerveja na madrugada da última segunda-feira (1).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima disse aos policias que estava hospedada em uma residência, quando por volta das 2h da madrugada, um homem lhe ofereceu um copo de cerveja. Em seguida, ela bebeu e foi dormir.

Ela disse ainda, que por volta das 8h, acordou sem roupas e com o suspeito deitado na mesma cama, ao lado dela. Sem entender nada, ela procurou pelas roupas e encontrou escondidas em baixo do travesseiro do suspeito. Ela foi ao banheiro e viu que tinha espermas espalhados pelo corpo, se dando conta que havia sido estuprada em Piúma. Neste intervalo de tempo, o suspeito aproveitou a ausência da vítima e fugiu do local.

A Polícia Militar (PM) realizou buscas pelas ruas do bairro, mas o suspeito não foi localizado no momento do fato.