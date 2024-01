Homem realiza disparos e ameaça pessoas de morte em Apiacá

A Polícia Militar (PM) recebeu denúncias de que um homem realizou disparos de arma de fogo de dentro de um carro e ameaçou um grupo de pessoas que estavam em uma residência, na tarde do último sábado (30), no bairro Zé do Oto. Segundo informações, o suspeito é perigoso em Apiacá.

Leia também: Motociclista fica gravemente ferido em rodovia no Sul do ES; entenda

A PM informou que uma pessoa, que preferiu não se identificar, disse que o suspeito é perigoso em Apiacá, e que um moreno, que estava em um Fiat Uno de cor verde, realizou disparos. Os militares já imaginavam quem seria, pois ele tem diversas passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Entretanto, outra informação indica que ele guarda a arma dentro de casa, pois sabe que os militares não podem adentrar sem flagrante delito ou mandado judicial. Quando os policiais chegaram, fizeram contato a vítima que foi ameaçada, onde relatou que o suspeito chegou com um rapaz branco procurando pelo irmão da vítima.

Quando soube que ele não estava na casa, o acusado ameaçou várias pessoas de morte, sacou o revólver e disparou duas vezes. Em seguida, ele fugiu do local falando que retornaria para matar todo mundo.

Portanto, buscas foram feitas, mas o acusado não foi localizado no momento do fato.