Fabiano Juffu participa de evento em prol de menino com leucemia

Na próxima quarta-feira (10), acontece, no Davi D`Ativa Sport Bar, a ação “Todos pelo Bernardo”. O objetivo é arrecadar fundos para custear o tratamento do menino Bernardo Pereira, de apenas cinco ano, diagnosticado com Leucemia Linfoblástica Aguda tipo B (LLA).

Ele está recebendo todo o atendimento em Vitóri e de acordo com seus pais, Paula e Raphael, vai precisar passar 40 dias por quimioterapia. Serão ao todo quatro ciclo de aplicação de medicamentos e por esse motivo a família não pode voltar para casa, em Cachoeiro.

contudo, a família não tem como arcar com todos os custos de passar tantos dias na capital. É transporte, alimentação e moradia, então decidiram organizar esta ação para arrecadar recursos para ajudar nos custos, que não são baixos.

O evento contará com a presença de grandes nomes da música do Espírito Santo como Fabiano Juffu, Samir Carim, Zé Antônio Irmão, Alessandra Cardoso, Iron Gaburro e Mister Dinho.

Os ingresso já podem ser adquiridos via pix (28) 99925-9578. O Valor é R$ 15,00.

Aliás, quem quiser ajudar o Bernardo, pode fazer o depósito, de qualquer quantia no Banco Neon (536) em nome de Paula Fernandes Pereira Pagamento IP – Agência 0655 conta 19975232-0. Ou transferir via pix para um dos números (28) 99921-2385 ou (28) 98815-9067.

Serviço:

Todos pelo Bernardo

Local: Davi D`Ativa Sport Bar

Endereço: Rua Fernando Melo Portinho, 31, bairro Indepedência (próximo ao cemitério municipal)

Data: 10 de janeiro de 2024

Horário: 20h

Valor: R$ 15,00 (antecipado – pix 28 999259578)