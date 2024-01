Farmácia Municipal de Cachoeiro atende em novo endereço, confira!

A Farmácia Municipal de Cachoeiro e a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) restabeleceram o funcionamento após processo de mudança de endereço.

Antes abrigados em edifício ao lado da Ponte Municipal Fernando de Abreu, Centro, os equipamentos públicos foram transferidos para a rua Antônio Pedro Carleto, bairro Vila Rica – via que dá acesso à Escola Municipal “Anísio Vieira de Almeida Ramos”.

Leia também: Após suspensão, inscrições para concurso da Prefeitura de Cachoeiro começam hoje (15)

Os espaços funcionam, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e realizam a distribuição de medicamentos mediante prescrição médica de um profissional do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em sua página no site da prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br), a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) disponibiliza todas as informações referentes à Farmácia Municipal, como legislações, portarias do Ministério da Saúde, lista de medicamentos, entre outras orientações.

“Trata-se de um novo passo rumo à reestruturação da rede municipal de saúde que, cada vez mais, passa a contar com espaços públicos mais modernos e bem equipados para acolher pacientes e servidores”, destaca o prefeito Victor Coelho.