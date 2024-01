Fim do recesso: Câmaras do Sul do ES apontam projetos prioritários

A maioria das câmaras municipais do Sul do Espírito Santo está com o retorno das sessões ordinárias previsto para o dia 6 de fevereiro, exceto a Casa de Leis de Marataízes que só deve voltar com os trabalhos legislativos no dia 15 de fevereiro.

Apesar de longo, em relação às demais câmaras da região, o recesso do Poder Legislativo de Marataízes é garantido pela lei municipal.

Além da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), entre as pautas prioritárias da Casa marataizense no primeiro semestre, antes das eleições municipais, estão o abono salarial dos servidores e o Plano de Cargos e Salários, que precisa ser votado até o fim de março.

Já nos municípios de Mimoso do Sul e Itapemirim, o recesso do Pode Legislativo termina dia 1 de fevereiro, sendo as sessões ordinárias retomadas cinco dias depois.

De acordo com o presidente da Câmara de Itapemirim, vereador Paulo Toledo, a volta dos trabalhos terá como prioridade a apreciação do Novo Código de Obras. “Já está nas comissões permanentes da Câmara e no primeiro trimestre deste ano já será apreciado”, afirma.

Em Cachoeiro do Itapemirim, o recesso legislativo termina no dia 2 de fevereiro e as sessões ordinárias voltam no dia seis.