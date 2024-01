Fortes chuvas: cidade do Sul do ES adia pré-carnaval

Por causa das fortes chuvas previstas para este fim de semana no Espírito Santo, a folia pré-carnavalesca que iria acontecer nesta sexta-feira (26) e sábado (27) no município de Iconha foi adiada.

Por meio de uma rede social, a prefeitura lamentou o fato. “A Prefeitura Municipal de Iconha informa o adiamento do Pré-Carnaval, que aconteceria nesta sexta e sábado, devido a grande probabilidade de fortes chuvas nesses dias”.

O evento agora está marcado para o próximo fim de semana, 2 e 3 de fevereiro.

