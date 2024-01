Furto de tijolos: servidora de Cachoeiro é punida pelo MPES após desvios

Uma servidora do município de Cachoeiro de Itapemirim foi obrigada a devolver R$ 1.320,00 a prefeitura após inquérito do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) constatar o seu envolvimento em furto de tijolos de vidros de uma unidade de saúde da cidade.

De acordo com informações do inquérito, em 2020 a unidade de saúde do distrito de Soturno estava em obras para ser ampliada. Nesse contexto, a servidora teria determinado que retirassem alguns tijolos de vidro que estavam localizados no subsolo do prédio onde se localizava a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim para que fossem encaminhados à sua residência, localizada no bairro Village da Luz.

A ordem para o desvio teria sido dada no horário do trabalho. Não há informações sobre a quantidade exata de tijolos desviados.

O AQUINOTÍCIAS.COM entrou em contato com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, mas não obteve retorno até o fechamento dessa matéria.

Já o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim, em nota, confirmou o fato e informou que firmou um Acordo de não Persecução Cível (ANPC) com a servidora.

“No acordo, ela se comprometeu a reparar os danos causados ao erário municipal, no valor de R$ 1.320,00, relativos a tijolos de vidro, pagando o total em três parcelas, e a encaminhar ao MPES, via protocolo eletrônico, a comprovação de pagamentos em até cinco dias após a data de vencimento das parcelas, entre outras determinações. A compromissária cumpriu com o acordo firmado e realizou os depósitos na conta da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim”, diz o texto do MPES.