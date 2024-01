Governo do ES oferta mais de 38 mil vagas em cursos profissionalizantes

O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), ofertou, para o ano letivo de 2024, oportunidades de cursos técnicos profissionalizantes para os estudantes do Ensino Médio. Os discentes poderão ingressar em cursos técnicos nas formas Integrada ou Concomitante. A Educação Profissional possibilita mais oportunidades para que os estudantes já saiam do Ensino Médio preparados para o mercado de trabalho.

Na forma Integrada – Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP), o estudante tem a formação geral básica e a formação técnica integrada na unidade escolar da Rede Pública Estadual de Ensino em que ele está matriculado. A forma de ingresso é por meio da Chamada Pública Escolar. Neste ano foram ofertadas 35.695 vagas para cursos como Informática para Internet, Design Gráfico, Análises Clínicas, Administração, Comércio, entre outros.

Para conhecer quais são as escolas da Rede Estadual que têm o IFTP, bem como os cursos técnicos ofertados, clique AQUI.

Na forma Concomitante, o estudante frequenta, no contraturno, as aulas da formação técnica na sua escola ou em uma instituição parceira. A forma de ingresso se dá por meio de editais de seleção publicados no site da Sedu e no site Seleção Aluno, disponível em: https://selecaoaluno.es.gov.br/.

Nesse formato, foram ofertadas 2.843 vagas por meio das instituições parceiras da Sedu, que são o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes); Fundação Telefônica; o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); e o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat).

Para conhecer onde são essas ofertas, acesse AQUI.

Para mais informações, entre em contato com a Subgerência de Educação Profissional da Gerência de Ensino Médio da Sedu, pelo telefone (27) 3636-7855 ou pelo e-mail [email protected].