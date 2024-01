Grave acidente entre motocicletas deixa dois mortos em Cachoeiro

Dois motociclistas identificados como André Natalin Altoé, de 70 anos, e Robert Luiz Pena Siqueira, de 27 anos, morreram após se envolverem em um grave acidente na noite desta quinta-feira (18), no Distrito de Fruteiras Quentes, na localidade de São Vicente, interior de Cachoeiro.

Segundo informações da Polícia Militar, uma testemunha contou que Robert e mais dois motociclistas estavam descendo a rodovia, quando tentou fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com a motocicleta de André, que vinha na direção contrária. A informação ainda aponta que o farol da moto dele apagou enquanto ele trafegava, o que pode ter contribuído para a colisão.

No local, os policiais identificaram as vítimas caídas no chão. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e informou aos militares que Robert Siqueira chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo. Já o André Altoé, não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do Samu.

No entanto, os militares constataram que a motocicleta Honda NXR Bros 160, encontrava-se com licenciamento em atraso, onde foi removida para o pátio credenciado do Detran.

Os corpos das vítimas foram encaminhadas para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.