Guaçuí: adolescente encontrada morta em cachoeira é identificada

A adolescente encontrada morta na Cachoeira da Tremedeira, em Guaçuí na tarde da última quarta-feira (17), foi identificado como Graziela Rosa Eloi, de 17 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima tomava banho na cachoeira, quando afundou e não conseguiu retornar. Após os trabalhos de buscas do Corpo de Bombeiros, o corpo da adolescente foi localizado e retirado da água já sem vida.

O corpo da adolescente foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

