Guaçuí: morre homem que estava internado após ser agredido com pauladas 

Morreu, nesta quinta-feira (18), o mecânico que estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro desde a madrugada do dia 8 de dezembro de 2023. Ele deu entrada na unidade após ter sido agredido com pauladas por um homem dentro de uma boate na localidade de Manoel Monteiro Torres, em Guaçuí.

Testemunhas apontam que a vítima foi ao estabelecimento no dia 10 de outubro e teria feito uma brincadeira, onde pegou uma blusa que estava em cima de uma motocicleta e escondeu.

Revoltado com a brincadeira, um homem ficou irritado e divulgou fotos e vídeo da vítima pegando a blusa. Na época, eles chegaram a trocar farpas pela internet.

Ainda segundo populares, no dia 8 de dezembro, o mecânico retornou a boate e o seu desafeto teria pego um pedaço de madeira e iniciado a agressão.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais encontraram a vítima próximo a BR-482, na saída para Dores do Rio Preto, em frente a boate, com um corte na cabeça e com a perna esquerda lesionada.

Por conta dos ferimentos, a vítima foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu e acabou morrendo.

A polícia ainda ressalta que foi feito contato com o proprietário da boate, porém ele disse que não viu nada, visto que estava no interior do estabelecimento e não sabia do que tinha acontecido. O suspeito das agressões não foi localizado pelos militares no momento do fato.