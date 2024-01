Guarda Municipal prende motorista que usava veículo clonado para fazer corridas no ES

Um motorista, de 32 anos, foi detido por agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) após ser flagrado circulando com um carro clonado, no Centro de Vitória, na noite de terça-feira (9). Segundo o detido, o veículo era emprestado e usado por ele para fazer corridas por aplicativo.

O carro de modelo Volkswagen Fox, cor prata, com placa do Rio de Janeiro, foi identificado pelo Cerco Inteligente. Os agentes da Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom) passaram a acompanhar o veículo em movimento enquanto a viatura da Romu se deslocava ao encontro do carro, abordado na Rua Graciano Neves.

“Durante a abordagem, o condutor alegou que havia alugado o veículo para fazer transporte de passageiros por aplicativo. Porém, não quis informar quem seria o real dono do Fox”, explicou o agente Eller.

No momento da abordagem, não havia passageiro no veículo. Durante a revista, os agentes da Guarda de Vitória verificaram que o chassi do veículo estava raspado e remarcado. A numeração do motor também não pertencia à placa da cidade de Rio de Janeiro, mas sim de outro Volkswagen Fox, prata, roubado em Teresópolis, outro município do Rio.

O veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio de veículos. Já o suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória.

Apreensões

Nos 10 primeiros dias de 2024, este foi o terceiro veículo apreendido pelas equipes da Guarda Civil Municipal de Vitória com a ajuda da tecnologia. No ano passado, 225 veículos roubados ou furtados foram devolvidos para os donos com ajuda dessas ferramentas.

“Os recursos tecnológicos nos permite ampliar a atuação dos agentes. No efetivo, investimos em capacitação para lidar com as abordagens, apreensões ou qualquer outra situação da Segurança Pública”, pontua Amarílio Boni, secretário de Segurança Municipal e Urbana de Vitória.

Atualmente, a capital conta com 747 câmeras de videomonitoramento. Já a Central Integrada de Monitoramento recebeu um investimento de R$ 1,7 milhão em equipamentos para atender à demanda de tantas imagens e vigilância.