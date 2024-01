HIFA maternidade: 13.800 partos realizados em 5 anos

Neste dia 02 de janeiro, o HIFA Maternidade, vinculado ao Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, completa cinco anos desde o primeiro parto realizado, ultrapassando a marca de 13.800 procedimentos. Assim, desta forma, se torna referência para gestante de risco habitual e alto risco em todo sul do Estado.

O ato oficial de inauguração foi assinado somente em 11 de maio do mesmo ano, já com o registro de 600 partos realizado.

Aliás, foram tantas conquistas de lá até aqui.

Portanto, podemos listar como as mais importantes:

1 – Realização do 1º Fórum Social de “Parto Adequado Nascimento Seguro”, no ano de abertura da maternidade;

2 – Além do cuidado! Em 2019, contudo, o HIFA realizou oficina de musicoterapia com as mãezinhas da UTIN. Uma vivência incrível que teve objetivo de tornar o elo mamãe e recém-nascido prematuro ainda mais forte. O momento foi comandado pela Drycia Agum;

3 – Inauguração da nova UTI Materna com 10 leitos;

4 – Alta da Keila após ter seu bebê no HIFA e ser diagnosticada com COVID-19. 22 dias na UTI e mais 5 dias na enfermaria. Somente após a alta ela conheceu a sua bebê Laura;

5 – HIFA investe em diagnostico na saúde da mulher e realiza pela primeira vez procedimento para a retirada de um pólipo grande utilizando alta tecnologia através de aparelho de histeroscopia;

6 – Em 2022 a maternidade inicia Projeto Árvore da Vida, que carimba placenta como lembrança do parto;

Leia também: Conheça Ravi, o primeiro bebê de 2024 que nasceu em Cachoeiro

7 – Nova UTIN: em 2022 o HIFA,, portanto, realizou ampla reforma, com ampliação de leitos nas UTIN. Também deu um foco especial na humanização do ambiente assinado pela artista Julyana Ghisolfi;

8 – Inauguração do Banco de Leite do HIFA também em 2022;

9 – Aliás, pelo terceiro ano consecutivo, o HIFA é a maternidade mais lembrada no Prêmio Gazeta Empresarial;

10 – Rhuan, o bebê milagre. O caso ganhou destaque no Globo Repórter após a sua vida ser salva graças a um projeto do HIFA em parceria o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – USP. Isso porque mesmo após constatada a morte encefálica da mãe, a equipe médica conseguiu mantê-la em aparelhos por 42 dias para que ele ganhasse peso até que completasse 26 semanas de gestação, quando aconteceu o parto. Ao nascer o pequeno pesava 825 gramas;

11 – Maternidade conquista a acreditação ONA Pleno nível 2. A conquista marca a, portanto, história do HIFA e é resultado de muito trabalho e melhorias contínuas. Um hospital que se preocupa com a segurança, com a assistência inovadora, além da governança corporativa e clínica sólidas.

Foto: Divulgação Hifa Foto: Divulgação Hifa Foto: Divulgação Hifa