Oito das 10 vacinas do calendário infantil registram alta no ES

As vacinas do calendário infantil apresentaram índices satisfatórios para o Espírito Santo, que iniciou o novo ano com muito a celebrar na área da saúde. Conforme destaca o Tribunal de Contas (TCE-ES), o Estado teve aumento de cobertura vacinal em oito dos 10 imunizantes no calendário da criança em 2023 quando comparado aos últimos dois anos.

Além disso, considerando o avanço nas coberturas dos imunizantes em todo o Brasil, o Estado foi o que mais aumentou a cobertura de três vacinas: o primeiro reforço da meningocócica, a da poliomielite e a de hepatite A.

Os dados são referentes aos imunizantes de rotina de crianças menores de dois anos de idade que têm meta de cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde. Durante a divulgação dos dados, em dezembro, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, ressaltou que o Movimento Nacional pela Vacinação, lançado em 2023, já traz resultados vitoriosos.

A contribuição com o Movimento também foi dada a nível estadual, com a assinatura do Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, em agosto, que contou com a adesão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). Por meio dele, instituições públicas e privadas, incluindo órgãos de controle, entidades educacionais públicas e privadas, adotaram medidas para ajudar os órgãos de saúde, para que as informações sobre as vacinas cheguem ao cidadão de forma fidedigna, conforme à ciência.

O relator do processo de fiscalização sobre a vacinação da Covid-19 no Tribunal de Contas, e agora presidente Domingos Taufner, esteve nas reuniões da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) sobre o tema, no ano passado, e acompanhou a tendência de melhora nos índices.

O resultado de 2023 representa uma reversão da queda dos índices vacinais que o Brasil enfrentava desde 2016, e para o presidente, mostra que as instituições estão no caminho certo.

O maior aumento de cobertura vacinal no Espírito Santo foi com a vacina BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose. Os dados, ainda preliminares de janeiro a dezembro de 2023, indicam uma cobertura de 94,52%. Um aumento de 12,18% quando comparada à cobertura de 2022, que foi de 82,34%. Em 2021 a cobertura foi de 84,51%. A meta preconizada para este imunizante é de 90%.

As vacinas da Pentavalente, Poliomielite, Pneumo 10, Rotavírus, Meningo C, Febre Amarela e Hepatite A foram as demais que também tiveram aumento na cobertura.

Apesar do avanço, algumas vacinas ainda não atingiram a meta recomendada, que é de 95% de cobertura. Por isso, o presidente alerta a população para colocar em dia os cartões de vacinação.