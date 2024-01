Homem é preso após ligar para a polícia e confessar crime em Cachoeiro

Um homem de 53 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (31), suspeito de ter esfaqueado um outro homem na noite da última terça-feira (30), na localidade de São Vicente, zona rural de Cachoeiro, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava escondido na casa de parentes e ligou para a polícia confessando o crime.

A PM informou que uma testemunha contou aos militares que a vítima e o autor do crime estavam em luta corporal no meio da estrada principal de São Vicente. Esta testemunha relatou que os dois homens estavam segurando uma vara de madeira para apartar o gado, conhecida como “garruchão”, e que a vítima apresentava um sangramento na região torácica.

Ao ser questionada, a testemunha ressaltou que o suspeito, que era andarilho e que vivia há anos na região, teria fugido e que, possivelmente, se escondeu nas matas existentes na localidade, não sabendo precisar a direção tomada pelo suspeito.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa, porém, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A vítima teve ferimentos nas costas no lado esquerdo e na lateral esquerda da costela.

Após o crime, os policiais retornaram na localidade de São Vicente, realizou novas buscas, porém não encontraram o suspeito. Já na manhã desta quarta-feira (31), chegou a informação de que ele estava na casa de parentes e o mesmo teria acionado o Ciodes 190.

A equipe se dirigiu ao local e localizou o homem de 53 anos. Ele confessou o crime e disse ter ferido a vítima após uma briga. Ele foi detido e encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro.