Homem morre após ser esfaqueado em zona rural de Cachoeiro

Um homem morreu após ser atingido com três golpes de faca nas costas e na costela na noite da última terça-feira (30), na localidade de São Vicente, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram informados que um homem havia sido esfaqueado nas costas no lado esquerdo e na lateral esquerda da costela. No local, uma testemunha relatou aos policiais que dois homens estavam em luta corporal no meio da estrada principal, e que um deles estava segurando uma vara de madeira para apartar o gado e que apresentava um sangramento na região torácica.

Leia também: Corpo encontrado no rio Itapemirim é identificado

A testemunha disse ainda que o agressor estava com uma faca na mão e fugiu em direção ao matagal. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa, em Cachoeiro.

No momento do atendimento, um médico de plantão informou aos militares que a vítima não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.