Homem é preso pela PC suspeito de estuprar enteada de 13 anos no ES

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), na tarde desta terça-feira, em Cariacica, suspeito de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada pela por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em cumprimento a um mandado de prisão temporária.

O indivíduo é investigado pela DPCA por manter conjunção carnal com a enteada de 13 anos de idade.

A prisão ocorreu no bairro Flexal, em Cariacica. O indivíduo foi avistado pelas equipes quando estava na pracinha do bairro. Foi dada voz de prisão e o suspeito foi encaminhado à delegacia.

Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

