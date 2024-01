Motociclista fica gravemente ferido em rodovia no Sul do ES; entenda

Um homem ficou gravemente ferido após bater a moto que pilotava de frente com um carro, neste domingo (1), na rodovia ES-177, que liga o município de Mimoso do Sul à Muqui.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista foi socorrido para o hospital de Muqui e posteriormente seria transferido para Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

“Segundo informações duas motocicletas estavam realizando um “racha” quando uma das motocicletas invadiu a contramão de direção, vindo a colidir frontalmente com o automóvel. Foi realizado o atendimento pela PT 370 e a motocicleta foi removida ao pátio credenciado do Detran, pois o licenciamento estava em atraso desde 2013″, diz a PM.

