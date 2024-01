Hospital São Lucas abre vagas para programas inéditos de residência médica

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” (HEUE), em Vitória, está com processo seletivo aberto para dois programas de residência médica. Os cursos são inéditos na instituição: Medicina Intensiva e Medicina de Emergência, ambos com três anos de duração.

Com início previsto para o dia 1º de março, o processo seletivo será realizado em duas fases, uma prova objetiva e análise de currículo. Cada especialidade contará com duas vagas para acesso direto, sendo obrigatória a apresentação do diploma do curso de Medicina e o registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Residência Médica

A coordenadora do Centro de Ensino Pesquisa e Inovação (CEPI) do Hospital “São Lucas”, Aparecida Taliule, explicou que pela primeira vez na história da unidade uma residência é ofertada integralmente pelo hospital, que já é usado como campo de estágio para outros programas de ensino, pesquisa e de residência há alguns anos.

“Já somos campo de estudo e estágio há muitos anos, mas, pela primeira vez, estamos ofertando uma residência inteiramente nossa, que foi criada por nós e será coordenada pela equipe do ‘São Lucas’, além, é claro, de ter o hospital como campo de atuação. É um momento de muita alegria, uma vez que toda a equipe se dedica inteiramente a esse momento para oferecer o melhor aos futuros residentes e à população capixaba”, comemorou Aparecida Taliule.

Para o diretor técnico do Hospital “São Lucas”, Alexandre Bittencourt, iniciar o ano com os programas de residência é uma conquista imensa para os capixabas, que vão contar com profissionais atualizados, bem formados e que poderão compartilhar da expertise da instituição, que é a referência em trauma, urgência e emergência no Espírito Santo.

“Temos um grande volume de casos e de pacientes no Hospital ‘São Lucas’, o que possibilita aos residentes que vão ingressar a oportunidade de aprender na teoria e na prática o que há de melhor e mais moderno, não só no Estado, mas no País. Estamos muito felizes e animados com esse novo desafio, que representa também a evolução e a maturidade da instituição. É a união da expertise da Aebes, que já é uma pioneira em programas de residência, com o nosso amplo campo de atuação”, reforçou Alexandre Bittencourt.

Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever no link www.evangelicovv.com.br/aebes/centro-de-ensino-e-pesquisa entre os dias 1º e 22 de janeiro. A prova objetiva acontecerá no Hospital São Lucas, em Vitória, no dia 02 de fevereiro de 2024.

Residência de Cirurgia Bucomaxilofacial

Outro feito inédito no Hospital “São Lucas” é a residência multiprofissional em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, realizada em parceria com o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi). O programa, único no Estado, contará com três vagas e terá duração de três anos. A residência é voltada para cirurgiões-dentistas com graduação completa e registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO).

O processo seletivo ocorrerá por meio do Exame Nacional de Residência (Enare). Trata-se de uma avaliação de âmbito nacional realizada pela Empresa Brasileira de Serviços hospitalares (EBSERH/MEC). Nesse sentido, o objetivo de oferecer mais oportunidades de vagas de residências das áreas médica, multi e uniprofissional.

As provas já foram realizadas no dia 29 de outubro, juntamente com a análise de currículo. A nota da prova equivale ao percentual de 90% e soma-se a 10% de análise curricular. Para aqueles que já realizaram as provas e têm o interesse em cursar a residência no HEUE, devem ficar atentos ao site do Enare para realizarem a inscrição, entre os dias 22 e 26 de janeiro. O resultado será divulgado no dia 29 de janeiro e o início do programa acontece, com as residências médicas, no dia 1º de março.