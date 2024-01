Ibitirama: rio transborda, inunda ruas e deixa município em alerta

Por conta das chuvas na Região do Caparaó nas últimas horas, o Rio Braço Norte Direito, em Ibitirama, transbordou e chegou a 6,7 metros no início da noite desta quinta-feira (4). Segundo a coordenação da Defesa Civil do município, a tendência é que o rio chegue a marca de 7 metros nas próximas horas.

“A Rua Antônio José Pereira e Antônio Lemos Junior, que permeia o campo de futebol, ficaram alagadas ao longo da tarde quando o rio ultrapassou sua cota”, relatou o coordenador do órgão, Herivelto Loura de Almeida.

Herivelton disse que no momento a água está abaixando e que há previsão de fortes chuvas para os próximos dias na região. “As núvens estão se formando novamente. A previsão é de 30 a 60 mm de chuvas na região. Tá muito calor e tempo abafado aqui”, explicou.

Fotos: Defesa Civil de Ibitirama