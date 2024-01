Idosos de Presidente Kennedy participam do Projeto Verão Viver Mais

A Prefeitura de Presidente Kennedy, através da Secretaria de Assistência Social, realiza o Projeto Verão Viver Mais, que acontece toda quarta-feira (24), de 8h às 11h, na Praia de Marobá, com os idosos assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

O Projeto começou no ano de 2018, o resultado positivo, principalmente para a turma da melhor idade, fez com que ele entrasse para o calendário de ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Aliás, durante os encontros, os idosos de Presidente Kennedy realizam atividades funcionais, recreativas, dão muitas risadas, e interagem entre eles e a equipe. E claro, aproveitam o mar para aquele banho.

Sobretudo, para garantir o sucesso dos encontros, a Secretaria de Assistência social conta com parcerias importantes, como a secretaria de saúde, transportes e segurança. Uma força tarefa montada para garantir a segurança dos idosos que antes de realizarem as atividades têm a pressão aferida.

Para participar das atividades do Projeto Verão Viver Mais, o idoso precisa estar cadastrado e frequentando as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Para isso, basta procurar o SCFV com a folha resumo do Cadastro Único e realizar a inscrição.

