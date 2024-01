Incaper prevê tempo instável com destaque para o vento no Sul do ES

De acordo com o Incaper, a previsão para o Espírito Santo, neste sábado (27), é de tempo instável por causa de um canal de umidade ligado à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

Pode chover em alguns momentos do dia em todas as regiões, sendo menos frequente no trecho sudeste do Estado. O vento sopra moderadamente pelo litoral.

LEIA TAMBÉM: Fim de semana molhado? ES tem mais 2 alertas de chuvas intensas

Na região Sul, segundo o instituto, haverá variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. O vento sopra moderadamente pelo litoral.

Nas áreas menos elevadas, a previsão é de temperatura mínima de 23 °C e máxima de 29 °C.

Já nas áreas altas, a mínima é de 21 °C e máxima de 27 °C.