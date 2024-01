Iniciativa promove capacitação técnica para produtores de uva no Sul do ES

Nesta quarta-feira (24) acontece o 1º Dia de Campo – Arranjos Produtivos – Cultura da Uva, da poda ao pós-colheita, iniciativa da Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES), através do Programa Arranjos Produtivos.

A atividade técnica será realizada na localidade de Alto Ouro, em Vargem Alta, onde o cultivo da uva é bastante difundido entre os produtores agrícolas.

LEIA TAMBÉM: Incaper faz alerta sobre nova praga em lavouras de café no ES

Segundo o Secretário de Agricultura de Vargem Alta, Gedison Canal, serão desenvolvidas ações práticas relacionadas ao plantio, poda, colheita, pós-colheita, controle e erradicação de pragas e doenças e o manejo da cultura da uva de forma geral.

O evento reunirá produtores do município de Vargem Alta e de municípios vizinhos. Os municípios envolvidos no programa são: Águia Branca, Alegre, Anchieta, Boa Esperança, Brejetuba, Colatina, Conceição da Barra, Guaçuí, Itapemirim, Jaguaré, Jeronimo Monteiro, João Neiva, Mantenópolis, Muniz Freire, Nova Venécia, Pedro Canário, Piúma, São Domingos, Vargem Alta, Vila Pavão e Vila Valério.