Investimento do Governo do ES melhora assistência na zona rural de Iúna

O Governo do Espírito Santo repassou, nessa segunda-feira (29), dois caminhões à Prefeitura de Fundão e um veículo utilitário à Prefeitura de Iúna. As entregas foram realizadas pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

O objetivo é fortalecer o trabalho dos municípios na assistência aos agricultores e moradores da zona rural, principalmente nos serviços de conservação e manutenção de estradas e apoio aos produtores.

O município de Iúna, no Caparaó capixaba, recebeu uma caminhonete pick-up com investimento da Seag no valor de R$ 89,9 mil. Os recursos também são oriundos de crédito suplementar, a partir de indicação parlamentar estadual.

“A agricultura é a atividade econômica que emprega boa parte da mão de obra dos municípios capixabas e, por isso, o Governo do Estado tem o compromisso de trabalhar pela melhoria das condições de vida das pessoas que moram no interior”, declarou o secretário de Estado da Agricultura, EnioBergoli.

Apesar de fazer parte da Região Metropolitana da Grande Vitória, Fundão tem grande vocação para a agricultura e, por isso, recebeu do Governo do Estado dois importantes equipamentos.

Agora, o município conta com um caminhão toco com caçamba-basculante e um caminhão-pipa entregues pela Seag, a partir de recursos de crédito suplementar no total de R$ 914 mil, fruto de indicação parlamentar estadual.