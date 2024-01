Itapemirim: familiares de casal que morreu atropelado pedem justiça

Famíliares dos jovens Maicon Ataliba, de 26 anos e Ingrid Moreira, de 19 anos, estão pedindo justiça pela morte do casal que foram vítimas de um atropelamento no último sábado (6). Maicon e Ingrid estavam no acostamento da ES 060, na altura de Gomes, em Itapemirim, trocando o pneu do carro quando foram atingidos por uma caminhonete S10 em alta velocidade. No entanto, foi constatado que o motorista possuía sinais visíveis de embriaguez.

A prima de Maicon, Luana Ataliba, disse estar muito chocada com tudo que aconteceu e contou em detalhes de como era a convivência com o jovem. “Maicon era um menino muito amoroso com todos da família. Quando ele me via sempre me abraçava e tinha muita educação. Com os tios sempre dava bênção, mesmo tendo somente 26 anos de idade. Ele era o quarto filho dos seis que o meu tio teve. Estamos todos com o coração despedaçados, principalmente o da minha tia (mãe dele)”, contou Luana.

Além disso, Luana relatou que Ingrid era uma menina do bem, e que Ingrid e Maicon tinham sonhos e planos para o futuro. “Ingrid era uma menina alegre, sorridente, brincalhona, feliz, vaidosa, aventureira, uma menina que consquistou a admiração de toda a nossa família. Ela e Maicon tinham planos de se casar. Ela não via a hora da casa deles começar a ser construída”, detalhou.

Uma outra prima de Maicon, Thais Romualdo, relatou que o primo era muito trabalhador e que gostava de se divertir aos finais de semana. “Maicon era um rapaz totalmente de bem e trabalhador. Se formou no ensino superior, porém, era pescador junto com seus irmãos. Ficava mais tempo em alto mar do que em casa, então, quando ele estava em casa gostava de sair, de praia e de se divertir bastante, mas nunca fez mal a ninguem”, disse Thais.

A Polícia Civil informou que o suspeito que dirigia a S10 foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool (2x), lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e posse de drogas para consumo próprio. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.