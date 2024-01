Itapemirim: uma pessoa morre e outra fica gravemente ferida em acidente

Uma batida entre dois veículos de passeio deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida, na manhã deste sábado (6), na Rodovia ES 010, na altura da Gomes, em Itapemirim. Segundo a Polícia Militar, o acidente envolveu um carro Chevrolet Cruze e um Chevrolet S10 e foi registrada na manhã deste sábado (06), na Rodovia ES 010, altura de Gomes, em Itapemirim.

Leia também: Vai viajar? PM dá dicas para manter a casa segura durante as férias

A PM informou que três vítimas do veículo Cruze já tinham sido socorridas por ambulâncias e encaminhadas a hospitais da região. Ainda, o condutor da S10 desde o início do atendimento da ocorrência já não estava no local.

De acordo com informações colhidas com populares, o acidente teria ocorrido no momento em que um pneu do veículo modelo Cruze teria furado e o condutor parou no acostamento para fazer a troca. Logo em seguida, o motorista da S10 teria surgido em alta velocidade e atingido o carro no acostamento.

Em seguida, os militares receberam informações de que o condutor da Cruze, de 26 anos, e um passageiro teriam dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, mas o condutor acabou morrendo.

Já uma passageira, que estava no mesmo veículo, havia dado entrada no Hospital Menino Jesus, assim como o motorista da S10. Uma guarnição prosseguiu até o hospital, onde foi informada pela equipe médica que a mulher estava em estado grave.

Posteriormente, foi liberado que os militares fizessem contato com o motorista, que aceitou fazer o teste do bafômetro, mas soprava o aparelho de forma ineficiente, alegando não ter condições de fazer o exame. No entanto, foi constatado que o homem de 35 anos possuía sinais visíveis de embriaguez, permanecendo internado sob escolta.