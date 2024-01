Janeiro Branco: Cuidando da mente para uma vida plena

No mundo corporativo, onde as demandas profissionais e pessoais se entrelaçam, a atenção à saúde mental torna-se um compromisso essencial para as empresas, que desempenham um papel fundamental na promoção do equilíbrio e na prevenção de problemas de ordem mental.

Pesquisas, contudo, mostram que há uma forte relação entre os profissionais e o engajamento no local de trabalho. Empresas que se preocupam com o bem-estar físico e mental dos seus colaboradores registram índices maiores de engajamento interno.

Nesse contexto,aliás, a Unimed Sul Capixaba destaca-se como exemplo de comprometimento efetivo com o bem-estar emocional, proporcionando suporte e recursos para enfrentar os desafios do cotidiano profissional.

A cooperativa, contudo, conta com o Núcleo de Atenção Integral ao Colaborador (Naice), disponível para colaboradores em busca de auxílio psicológico. O programa oferece o serviço especializado nas três unidades: Operadora, Hospital Unimed e Hospital Materno-Infantil.

Simonne Lopes, psicóloga organizacional da Unimed Sul Capixaba, destaca a urgência em se adotar hábitos que promovam o bem-estar mental e utilizar recursos para enfrentar os desafios do cotidiano profissional.

Aliás, para iniciar essa jornada, a primeira recomendação é o auto-cuidado imediato. “Reservar um tempo semanal para atividades prazerosas é o primeiro passo para uma vida mais equilibrada. Um banho mais longo, por exemplo, é uma boa opção, além disso, a qualidade do sono desempenha um papel crucial no bem-estar, sendo essencial estabelecer práticas diárias para melhorá-lo. A atividade física surge como aliada, liberando neurotransmissores associados à felicidade”, destaca a psicóloga.

Simonne, portanto, enfatiza a importância do “descanso ativo”, que vai além do sono. Pausas ativas, envolvendo hobbies, listas diárias e até micro pausas durante o dia, são fundamentais para a recuperação mental.