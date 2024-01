Jovem morre no dia do aniversário e amiga fica ferida em acidente em Kennedy

Um trágico acidente deixou uma jovem morta e outra gravemente ferida na noite desta quinta-feira (11), em Presidente Kennedy. O acidente foi registrado na ES-162, quilômetro 23, via que liga a Sede ao litoral.

Maria Eduarda de Oliveira Cordeiro e Sâmela seguiam em uma moto quando foram atingidas por um carro, que era conduzido por um homem. Maria Eduarda, que estava completando 17 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Já a amiga Sâmela, de 25 anos, foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal. De lá a mulher foi levada para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar (PM), populares informaram que as vítimas trafegavam em uma moto com a parte traseira totalmente apagada. O carro, que seguia no mesmo sentido de direção, colidiu na traseira da motocicleta.

Ainda segundo a PM, o motorista do carro saiu do local, porém solicitou socorro às vítimas. Ele foi para Cachoeiro em busca de atendimento médico, porém não foi necessário. Com isso, ele retornou à Presidente Kennedy e se apresentou aos militares no DPM onde, após realizar o teste do etilômetro, constatou-se a ausência de álcool.

O carro envolvido no acidente pegou fogo e a rodovia ficou totalmente interditada após o incêndio. Viaturas da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil ficaram no local até a chegada da perícia. Por volta de 23h o corpo de Maria Eduarda foi removido e levado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro.

Com informações coletadas no local pela Polícia Científica, a Policia Civil vai investigar o acidente e apontar as causas.

** Com informações de Fábio Jordão (Kennedy em dia)