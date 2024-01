Juizados especiais de Itapemirim abrem seleção para estágio de conciliação

Os Juizados Especiais Cível, Criminal e Fazendário de Itapemirim publicaram edital para o processo seletivo de estágio de conciliação. As inscrições serão realizadas no período de 15 a 28 de janeiro, pelo e-mail: [email protected]

Anexo ao e-mail de inscrição, cujo assunto deve constar: “Inscrição para o Processo Seletivo de Estagiário Conciliador”, deve ser enviado o “Formulário de Requerimento de Inscrição” (Anexo I do Edital).

A pessoa interessada deve estar matriculada entre o 4º e o 8º períodos do curso de Direito, com frequência efetiva em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, estudantes que já possuem vínculo de estágio com o Poder Judiciário Estadual não estão impedidos de participar da seleção, que é destinada à formação de cadastro de reserva. Contudo, a duração máxima total dos estágios não poderá exceder dois anos.

A carga horária a ser cumprida será de 06 horas diárias e 30 horas semanais. A bolsa de estágio nesta modalidade é de R$ 1.155,63, já incluso auxílio-transporte e auxílio-alimentação.

Acesse o edital na íntegra em:

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1656845