Lazer e esporte: projeto visitará comunidades durante férias em Anchieta

Pretende curtir as férias em Anchieta? A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Esportes e Juventude (Sejuv), iniciou mais um projeto, o “Anchieta em Movimento”. Contudo, desta vez é focado para promover atividades esportivas, lazer e recreação para moradores e turistas da sede e do interior. A iniciativa acontece às terças e quintas na Vila Olímpica. Já às segundas e quartas, em comunidades rurais.

Todavia, o projeto é uma alternativa acessível e eficiente, tornando disponível que as pessoas usufruam, no período de férias em Anchieta, de um espaço amplo para participar de atividades esportivas, recreativas e de entretenimento. Aliás, todas as ações são monitoradas e assistidas por profissionais de educação física.

De acordo com a Sejuv, serão ofertadas modalidades como: caminhada orientada, vôlei de praia, beach soccer, fut 7, futsal, circuito funcional, além de várias atividades recreativas, para aproveitar ao máximo as férias em Anchieta. As aulas aconteceram às terças e quintas, das 06h às 10h, na Vila Olímpica. Às segundas e quartas, das 07h30 às 09h, nas comunidades do interior do município.

“O objetivo é promover a saúde e o bem-estar dos cidadãos e turistas que frequentam nossa cidade no período do verão”, destaca o titular da pasta, João Orlando Simões.

CRONOGRAMA

Terças e quintas – Vila Olímpica – 06h às 10h

Segunda-feira 08/01/2024 – Comunidade de Córrego da Prata – 07h30

Quarta-feira 10/01/2024 – Comunidade de Olivânia – 07h30

Segunda-feira 15/01/2024 – Comunidade de Alto Joeba – 07h30

Quarta-feira 17/01/2024 – Comunidade de Dois Irmãos de Olivânia – 07h30

Segunda-feira 22/01/2024 – Comunidade de Dois Irmãos de Alto Pongal – 07h30

Segunda-feira 24/01/2024 – Comunidade de Duas Barras – 07h30