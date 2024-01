Luto: Alegre presta últimas homenagens a ex-prefeito

O enterro do ex-prefeito de Alegre Ary Fiorezi de Oliveira será realizado, nesta segunda-feira (22). O velório, onde os alegrenses prestam as últimas homenagens, acontece na sede do Comercial, na Praça 6 de Janeiro. Um cortejo será realizado, a partir das 17 horas, até o cemitério.

Além de vereadores e autoridades locais, o prefeito Nirrô Emerick destacou o legado deixado por Ary. “

“Senhor Ary era uma pessoa muito especial, não só para a vida da cidade, mas para a vida de todos os alegrenses. Rotariano ativo, membro do Rotary Clube de Alegre, foi prefeito, também comerciante ativo até alguns anos atrás, quando ia todos os dias ao comércio dele. Agora por conta de ele ter fraturado o fêmur, ele fazia a contabilidade do comércio dele em casa”, relatou o chefe do Poder Executivo municipal.

Figura emblemática, Ary foi personalidade fundamental no desenvolvimento da sociedade alegrense. Sua contribuição deixou marcas que serão lembradas por gerações.

“Alegre perde não só um ex-prefeito. Perde uma pessoa que sempre esteve presente na vida da cidade, contribuindo. Ele me ligava todos os domingos para saber como estava acontecendo obra, quando ia começar determinada obra, para dar opinião, sugestão ou para fazer alguma crítica pontual sobre alguma situação que ele entendia que não estava adequada. Eu perdi além de um ex-prefeito da cidade, eu considerava o senhor Ary como um amigo”, afirmou Nirrô.