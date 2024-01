Macrodrenagem na Beira Rio: entenda as mudanças no transporte coletivo

Com o avanço das obras de macrodrenagem, na região central de Cachoeiro, um trecho da Avenida Beira Rio está temporariamente interditado. A interdição ocorre entre a Ponte Carim Tanure e a Rua Pedro Dias, para a passagem de veículos.

Para garantir a fluidez do transporte coletivo, durante o bloqueio da via, foram estabelecidas rotas alternativas. Estas permanecerão em vigor pelos próximos 30 dias, conforme a previsão das autoridades municipais.

Segundo a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), as linhas urbanas estão sendo desviadas da seguinte maneira em alternativa à Avenida Beira Rio: Rua Dona Joana, Rua Monte Castelo, Linha Vermelha, Rua Brahim Depes, Rua Bolívar de Abreu, Ilha da Luz, Rua Samuel Levy, trecho liberado da Avenida Beira Rio e, em seguida, continuam em direção aos destinos habituais.

No que diz respeito às linhas distritais, houve, recentemente, uma alteração em seus itinerários. Anteriormente, os ônibus que se deslocam rumo aos distritos partiam da Rodoviária e seguiam pela Avenida Aristides Campos. Agora, a Rua Bernardo Horta foi incluída nos itinerários temporários, juntamente com a Rua Eugênio Amorim e um trecho liberado da Avenida Beira Rio.

Em ambos os casos, os passageiros podem utilizar um ponto de ônibus provisório. O ponto está instalado em frente à Academia Pública, no calçadão da Avenida Beira Rio – ao lado da ponte Juscelino Kubitschek

Obras avançam na Beira Rio

A frente de trabalho das obras de macrodrenagem na Avenida Beira Rio segue realizando escavações, para o assentamento das galerias de concreto, principais componentes do sistema de escoamento de águas pluviais.

Em números totais, são quase quatro quilômetros de estruturas, entre galerias de concreto e manilhas de PEAD – material com maior flexibilidade e resistência. Elas irão ampliar, significativamente, a capacidade da rede de drenagem do município. Alguns dos pontos que serão contemplados não contam com nenhum elemento para escoamento da água das chuvas.