Macrodrenagem: obras chegam à Beira Rio e via segue interditada

Na manhã desta segunda-feira (15), foi iniciada uma nova fase das obras de macrodrenagem, no Centro de Cachoeiro, com a abertura de uma frente de trabalho na avenida Beira Rio. A etapa representa um dos últimos passos do projeto, previsto para ser concluído no próximo mês de março.

Para viabilizar o andamento dos serviços, o trecho da avenida Beira Rio, entre a ponte Carim Tanure e a rua Pedro Dias, está totalmente interditado para veículos. O bloqueio, que também afeta a rua Siqueira Lima, está previsto para durar 30 dias.

As atividades estão concentradas na altura da rua César Missi, que também se encontra interditada para o tráfego. No local, as equipes já deram início às escavações para o assentamento das galerias de concreto, componentes principais do novo sistema de macrodrenagem do município.

“A interdição desse trecho da avenida Beira Rio é necessária para assegurar a conclusão rápida dos serviços, além de proporcionar maior segurança aos trabalhadores que desempenham suas funções no local. Estamos monitorando de perto o progresso das obras, para minimizar os impactos no trânsito e no dia a dia daqueles que residem, trabalham ou transitam, diariamente, pela região central de Cachoeiro”, destaca Lorena Vasques, secretária municipal de Obras.

“Esse será um dos últimos trechos a receber estruturas da nova rede de macrodrenagem de Cachoeiro. Trata-se de um investimento sem precedentes, na história do município, no enfrentamento a alagamentos, e seus benefícios serão percebidos, especialmente, por aqueles que enfrentam prejuízos em épocas de chuvas”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Mudanças no trânsito

Para mitigar os efeitos no fluxo de veículo da cidade, a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) preparou uma série de intervenções temporárias, que envolverá a inversão de sentido em pontes e vias da região.

Para os condutores que seguirem pelas ruas Capitão Deslandes (popularmente, conhecida como “Rua dos Bancos”) e Rui Barbosa, a opção será seguir pela rua Costa Pereira e acessar a rua 25 de Março. Nesse ponto, será possível realizar o contorno pela Ponte Municipal Fernando de Abreu ou, mais adiante, pela ponte Carim Tanure, que terá seu sentido invertido para a margem contrária do Rio Itapemirim.

A seguir, os motoristas poderão virar à esquerda, pela rua Samuel Levi, também com sentido invertido, entre a avenida Pinheiro Junior e a ponte Juscelino Kubitschek – estrutura que terá mão única no sentido Centro -, conduzindo os veículos até a avenida Beira Rio, na altura da rua Joaquim Vieira, trecho que estará liberado para tráfego.

Em função da mudança de sentido da rua Samuel Levi e da ponte Carim Tanure, outras alterações provisórias serão implementadas na região, para permitir que os condutores acessem o Centro, sem dificuldades.

O segmento da avenida Dr. Ubaldo Caetano Gonçalves, situado entre o Tiro de Guerra e o antigo Detran, terá sua disposição viária ajustada, para operar em sentido duplo, a fim de dar vazão ao fluxo de veículos provenientes das ruas Alziro Viana e João Mota, assim como da Ponte de Ferro.

Esses veículos seguirão em direção à avenida Pinheiro Junior, pela rua Eduardo Gomes (ladeira do Tiro de Guerra) que, por sua vez, também passará por uma inversão de sentido, rumo à Ponte Municipal Fernando de Abreu.

Mudanças no transporte público

Em função das mudanças do trânsito, ocasionadas pela interdição de parte da avenida Beira Rio, o transporte coletivo do município também sofrerá alterações.

De acordo com a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de itapemirim (Agersa), as linhas urbanas seguirão o seguinte trajeto em alternativa à Beira Rio: Rua Dona Joana, Rua Monte Castelo, Linha Vermelha, Rua Brahim Depes, Rua Bolívar de Abreu, Ilha da Luz, Rua Samuel Levy, trecho livre da avenida Beira Rio e, em seguida, partirão em direção aos seus respectivos destinos.

Já as linhas distritais sairão da Rodoviária, na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, e seguirão seus itinerários pela avenida Aristides Campos. Desse modo, a Agersa recomenda que os moradores dos distritos se desloquem até o terminal rodoviário do município, para utilizar o transporte coletivo, uma vez que o trânsito dos ônibus distritais estará, temporariamente, suspenso em vias do Centro.

Além disso, a parada de transporte coletivo urbano situado ao lado da ponte Juscelino Kubitschek, foi realocado, temporariamente, para o espaço em frente à Academia Pública, no calçadão da Avenida.

A Agersa explica que a diferenciação dos trajetos entre ônibus urbanos e distritais é necessária, uma vez que os veículos que viajam em direção ao interior são maiores, o que impossibilitaria seu tráfego em vias que servirão de alternativa à avenida Beira Rio, como a conexão entre as avenidas Monte Castelo e Ubaldo Caetano Gonçalves, em frente ao Fórum Municipal, que apresenta uma curva muito estreita.