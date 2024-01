Mais acidente: Motociclista morre após bater em carreta

Um motociclista morreu após bater de frente com uma carreta. O acidente aconteceu por volta das 22h, no km 133 da BR 101, em Linhares. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), condutor, de 56 anos morreu no local da batida. O trânsito ficou lento no local, em esquema de pare/siga.

