Mega-Sena: 16 apostas acertam a quadra no Sul do ES; 6 são de Cachoeiro

Ninguém acertou os 6 números do prêmio principal da Mega-Sena, concurso 2681, sorteado neste sábado (27).

Em compensação, 16 apostas do Sul do Espírito Santo acertaram 4 números e vão receber mais de R$ 1 mil, exceto um sortudo ou sortuda de Cachoeiro de Itapemirim, que apostou 7 números, e vai embolsar R$3.299,40.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as apostas vencedoras foram registradas nas cidades de Cachoeiro, com seis ganhadores; Alegre e Itapemirim, com duas apostas sorteadas em cada município; Anchieta, Castelo, Guaçuí, Ibatiba, Marataízes e Muniz Freire, com um ganhador em cada localidade.

Os apostadores fizeram uma aposta simples com seis números e vão levar R$1.099,80 cada. O números da Mega-Sena sorteados foram: 10-20-30-42-47-53. Como ninguém acertou as dezenas, o prêmio principal acumulou. A estimativa de valor para o próximo concurso é de R$ 76.000.000,00.