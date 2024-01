Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 38 milhões

O sorteio do concurso 2.678 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (20), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 38 milhões. Os números sorteados foram: 16, 54, 13, 37, 10 e 18.

Lei também: Por que Marataízes está se tornando a cidade preferida do Sul do ES?

Foram 76 apostas com cinco acertos, que vão levar R$ 41.657,90. Apenas três apostas do Espírito Santo (Cariacia, Vila Velha e Vitória) foram ganhadoras. Já com quatro acertos foram 5.455 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 829,12 para casa. O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (23).

Lotofácil

Assim como na Mega Sena, o Espírito Santo não foi tão bem no sorteio da Lotofácil. Apenas oito pessoas acertaram 14 dezenas e vão levar R$ 706,64. Já quem acertou as 15 dezenas levam R$ 249 mil cada. Somente quatro sortudos adivinharam as dezenas da sorte.

Os números sorteados foram 02-03-04-07-09-11-12-14-18-19-20-22-23-24-25. O próximo concurso será realizado na segunda. O prêmio estimado é de R$ 5 milhões.