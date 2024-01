Por que Marataízes está se tornando a cidade preferida do Sul do ES?

Por que Marataízes está se tornando a cidade preferida do Sul do Espírito Santo para quem busca qualidade de vida? É a pergunta que muita gente tem feito quando se fala da eterna pérola capixaba. A resposta? Segundo os próprios moradores segurança, saúde, educação, clima ameno e valorização imobiliária estão colocando a cidade na dianteira do desenvolvimento urbano da região.

Se antes a cidade era uma das preferidas apenas para a temporada de verão, agora ela vem despontando no cenário como um dos destinos preferidos para se viver bem. Em quatro anos, de acordo com os dados do IBGE, Marataízes tinha uma população estimada de 38.499 habitantes em 2020 e conforme resultado do último censo, 41.929 habitantes, ou seja, quase 4 mil novos moradores em apenas quatro anos.

Pode até parecer pouco, mas com a pandemia a escolha do município pareceu certeira e o que antes era apenas temporário tornou-se permanente, não só pelo “fique em casa”, mas porque a maioria das pessoas viu que era possível morar em uma cidade menor. Porém predicados de um grande centro, tais como supermercados, comércio amplo e variado, opções de lazer aos montes e claro, o clima litorâneo muito mais fresco são excelentes motivos para se mudar para lá.

Foi o que aconteceu com a arquiteta Christiane Brito e sua família. Sua relação com a Marataízes vem de longa data, desde a infância quando passava os verões na cidade. “Sempre quis morar aqui quando me aposentasse, porém quando a pandemia veio e vimos que era possível trabalhar online, eu e meu marido, que é daqui, decidimos adiantar os planos e nos mudamos de vez”, conta.

Para ela o trânsito leve fora da temporada, a tranquilidade, segurança e a liberdade para criar a filha fora da capital foram fatores que pesaram e muito na decisão. “Nós gostamos desse clima de interior que a cidade oferece e ao mesmo tempo termos acesso a tudo o que precisamos, como em uma grande cidade”, completa.

Como está o setor imobiliário ?

Marataízes está se tornando a cidade preferida do Sul também pela valorização imobiliária do local. Quem é do setor garante: a hora de investir ou adquirir imóveis para moradia é agora. A corretora de imóveis Maria Clara Scaramussa além de atuar na área também escolheu a cidade para viver com a família.

“Marataízes está num momento ótimo de crescimento econômico. Isso atrai pessoas não só fugindo do calor de Cachoeiro, mas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais que desejam investir aqui. A procura por aluguel e compra de imóveis tem mantido o setor muito aquecido. Podemos afirmar tranquilamente que o que se coloca à venda ou aluguel é negócio certo, sejam casa, apartamento, terrenos ou até mesmo loteamentos”, afirma.

Maria Clara diz ainda que bairros como Praia dos Cações, Praia de Boa Vista, e a região do Camping do Siri são as mais procuradas, principalmente para novos loteamentos não só de empresas, mas de pessoas com grana para investir. Contudo para imóveis residenciais os locais procurados são a Cidade Nova, Barra e ainda a região central.

Foto: Divulgação

Valorização

Especialistas do setor imobiliário especulam valorização de 40% nos imóveis nos últimos dias e afirmam que a hora de aquirir imóveis é agora haja vista que não sinal algum de queda dos valores. Pelo contrário. A tendencia é encarecerem ainda mais.

Em termos de valores, a média de um terreno, por exemplo, é de R$150 mil para unidades padrão de 240 m². Já casas médias não saem por menos de R$200 mil. Mas nem tudo são flores, um dos gargalos apontados pela correta é a questão de imóveis sem a documentação necessária para financiamento.

“A maioria infelizmente não está com a documentação em dia, o que acaba prejudicando quem deseja comprar e também quem vende. Para isso orientamos que os envolvidos busquem despachantes imobiliários. Em geral os imóveis são antigos, alguns são herança, outros só tem escritura do terreno, mas a casa não foi averbada. Tem solução, mas leva um tempo”, garante.

Desenvolvimento econômico

Outro fator que tem colocado Marataízes como a cidade preferida do Sul do Espírito é o crescimento econômico. Grande parte desse setor é creditado à obra de revitalização da orla central. Isso aliado à sua transformação em um polo comercial, pesqueiro e agrícola, além de manter apelo turístico reforçam essa ideia.

Foto: Elisangela Teixeira / Aqui Notícias

A boa notícia é que a cidade tem acompanhado o crescimento e oferecido infraestrutura necessária para isso. De acordo com a Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, Ivete Batista, o contínuo investimento em infraestrutura destaca o compromisso da cidade em acomodar seu expressivo crescimento.

“A obra de revitalização da Lagoa do Meio é o principal destaque nesse momento, por ser uma obra arrojada e inovadora, que impulsionará ainda mais o crescimento do Município”, menciona.

Ivete diz ainda que revisão/atualização do Plano Diretor Municipal (PDM) está em andamento com previsão de conclusão este ano e que isso dará ao município direção e subsídio para realização de projetos que garantam um crescimento ordenado e sustentável.

Mais um fator que é chama a atenção é o trânsito mais tranquilo da cidade (fora da temporada de verão!) e a proximidade com rodovias que ligam Marataízes a cidades como Cachoeiro e Vitória também são citadas como bons motivos para se morar por lá. E há ainda a expectativa do porto de Presidente Kennedy, cuja cidade ancora (adivinhe!) será Marataízes. Estima-se a geração de seis mil empregos diretos.

Educação, segurança e saúde

Educação, segurança e saúde são fatores essenciais para quem deseja qualidade de vida. No quesito segurança, segundo relatório divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, em 2023, Marataízes teve queda de 10% nos casos de homicídios comparado à 2022.

Foto: Prefeitura de Marataízes

No que diz respeito ao policiamento, os próprios moradores são enfáticos em relatar que a polícia está nas ruas. “Aqui a gente vê a polícia na rua. Então a sensação de segurança é grande”, diz a comerciante Ivanete Ribeiro.

O videomonitoramento de toda orla também é lembrado quando se fala sobre o assunto. “Praticamente a cidade inteira é videomonitorada. Então temos a tranquilidade de sentar na beira da calçada para conversar com os vizinhos, deixar os filhos brincar na rua, como as pessoas fazem em cidades do interior”, menciona a corretora de imóveis Maria Clara.

Já em relação a educação os pais comemoram a qualidade do ensino e o suporte oferecido à população. Por lá, as crianças recebem material escolar, transporte e uniforme. “Sabemos que isso é devido aos incentivos de royalties que o município recebe, mas mesmo assim é uma tranquilidade para nós sabermos que os filhos estão recebendo o melhor”, diz a autônoma Maria da Gloria Oliveira.

A única queixa neste sentido é a falta de uma faculdade. Os moradores dizem que há ensino a distância, mas que seria interessante ter uma grande instituição de ensino na cidade. Para eles esta seria uma aposta de investimento certeira.

E na saúde pública, embora com ressalvas, a população elogia o setor em Marataízes. Para os moradores, o acesso à saúde básica está dentro da média. O que eles esperam é que o setor acompanhe o crescimento e continue mantendo o padrão de atendimento ao povo.