Mercado da Bola: veja as principais contratações já fechadas no Brasil

O ano de 2024 começou, e junto com ele uma das épocas mais agitadas para os amantes de futebol, o Mercado da Bola. A ansiedade é muita para os início das competições oficiais da temporada, os campeonatos estaduais estão cada vez mais perto do início, e todas as equipes do Brasil estão correndo contra o tempo para montar seu elenco para a temporada.

Algumas equipes brasileiras já “fecharam” seu elenco, por outro lado, outras ainda não anunciaram nenhum reforço até o momento. Confira as principais contratações do futebol brasileiro no Mercado da Bola para temporada de 2024:

Athletico-PR

Leonardo Godoy (LAD)

Gamarra (ZAD)

Romeo Benítez (ATA)

Mastriani (ATA) – Falta assinar

Atlético-MG

Gustavo Scarpa (MEC)

Bahia

Everton Ribeiro (MEC)

Jean Lucas (VOL)

David Duarte (ZAD) – Bahia exerceu a compra do atleta, que já havia jogado no clube em 2023

Botafogo

Savarino (ATA)

Alexander Barboza (ZAD)

Lucas Halter (ZAD)

Jefinho (ATA)

John Victor (GOL)

Red Bull Bragantino

Douglas Mendes (ZAD)

Nathan Mendes (LAD)

Marcos Paulo (LAE)

Corinthians

Félix Torres (ZAD) – Falta assinar

Gustavo Henrique (ZAD) – Falta assinar

Hugo (LAE) – Falta assinar

Cruzeiro

Léo Aragão (GOL)

Lucas Romero (VOL)

Dinenno (ATA)

Gabriel Veron (ATA)

Rafa Silva (ATA)

Zé Ivaldo (ZAD)

Flamengo

Ainoã (LAE)

De La Cruz (MEC)

Fluminense

Antônio Carlos (ZAD)

Renato Augusto (MEC)

Felipe Alves (GOL)

Lelê (ATA) – Fluminense exerceu a compra do atleta, que já havia jogado no clube em 2023

Fortaleza

Santos (GOL)

Moisés (ATA)

Grêmio

Marchesín (GOL)

André (ATA)

Dodi (VOL)

Soteldo (ATA)

Internacional

Hyoran (MEC)

Ivan (GOL)

Alario (ATA)

Robert Renan (ZAE)

Palmeiras

Aníbal Moreno (VOL)

Caio Paulista (LAE)

Bruno Rodrigues (ATA)

Santos

Guiliano (MEC)

Pedrinho (ATA)

Cazares (MEC)

Diego Pituca (VOL)

Marcelinho (ATA)

João Schmidt (VOL)

Hayner (LAD)

Guilherme (ATA)

Willian Bigode (ATA)

Gil (ZAD)

Jorge (LAE)

São Paulo

Ferreira (ATA)

Bobadilla (VOL)

Erick (ATA)

Luiz Gustavo (VOL)

Vasco da Gama

David (ATA)

João Victor (ZAG)

Paulo Henrique (LAD)

Praxedes (MEC) – Vasco prorrogou o contrato de empréstimo do atleta até dezembro de 2024