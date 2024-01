Mercado da Capixaba: modelo de concessão é apresentado na Fafi

Fomento à economia, à gastronomia e à cultura. A Prefeitura de Vitória, junto à Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, apresentou, nesta quarta-feira (17), na Fafi, o novo modelo de concessão para o Mercado da Capixaba. O modelo apresentado reflete o compromisso da gestão em promover a sustentabilidade, preservar o patrimônio histórico e cultural, estimular a criatividade artística, apoiar a gastronomia local e fomentar o empreendedorismo.

O processo licitatório adota como critério de julgamento a maior oferta de preço. Seu escopo abrange a gestão dos 16 módulos comerciais localizados no piso térreo, além de 2 módulos no mezanino e a área central.

Esse modelo de seleção busca priorizar a maior proposta financeira, visando eficiência na gestão dos espaços comerciais e áreas designadas.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, destacou a realização de um sonho coletivo em revitalizar o Centro de Vitória. “Após superar desafios de engenharia, a obra do Mercado da Capixaba está 70% concluída e, agora, o foco é lançar o edital de concessão para os 18 espaços públicos ressignificados. O objetivo é atrair empreendedores, gerar renda, empregos e revitalizar a área, destacando o valor histórico, artístico e cultural. Queremos preservar as características que fazem parte das memórias afetivas dos capixabas. Acredito firmemente que, em 2024, nós vamos ter o Mercado da Capixaba inaugurado, funcionando, gerando emprego, renda, empreendimento e sendo a locomotiva de desenvolvimento do Centro de Vitória”, finalizou.

“O Mercado da Capixaba é um centro gravitacional que vai trazer ao seu redor uma série de novos negócios, empreendimentos, serviços, cultura, lazer, turismo e isso vai fazer toda uma integração benéfica pro Centro de Vitória. Fizemos uma série de visitas técnicas e estudos de modelos de gestão em outros mercados pelo Brasil para trazer esse desenho que tem se mostrado exitoso e sustentável”, falou Marcus Gregório, diretor-presidente da CDTIV.

Mercado da Capixaba

A Prefeitura de Vitória está restaurando o Mercado da Capixaba e executando novo projeto viário para a rua Araribóia, que prevê a conversão do trânsito de veículos para pedestres e ciclistas. O investimento é de R$ 8.990.999,99, com prazo de conclusão no primeiro semestre de 2024.

As lojas poderão ser ocupadas com comércio de: artesanato, obras, livros e outros produtos vinculados à cultura local, produtos típicos do agronegócio do Espírito Santo, flores, souvenires locais e nacionais, e outros, inclusive para estabelecimentos vinculados à gastronomia, tais como: bares, choperias, cafés, caldos de cana e restaurantes. No pátio interno, a adequação deverá permitir a realização de eventos tais como: exposições, shows, e outras atividades afins.

A Rua Araribóia caracteriza-se como uma via local, de pequeno porte para o trânsito de veículos, mas possui forte potencial para uso dos pedestres como conexão entre estas avenidas. Possui calçadas estreitas e em péssimo estado de conservação, assim como as existentes no entorno no Mercado da Capixaba.

Programa Viva Centro

Também foi apresentado o Programa Viva Centro. Para alcançar esses objetivos, o programa se organiza em três principais eixos: obras e serviços públicos, planejamento e incentivos financeiros, e parcerias público-privadas.

No âmbito das obras públicas, destacam-se projetos como o restauro do Mercado da Capixaba, do Mucane e do Viaduto Caramuru, a criação do Parque Kids, a reforma do Mercado de Peixes, a revitalização do Edifício Santa Cecília, a Escola São Vicente de Paulo, a Praça Manoel Rosindo, o Parque Gruta da Onça e as melhorias nas Ruas Sete e Gama Rosa.

Essas iniciativas visam não apenas transformar o cenário físico, mas também impulsionar a atividade econômica, promover espaços de convívio e lazer, e preservar o patrimônio histórico local. O programa Viva Centro busca, assim, criar uma sinergia entre a requalificação urbana, o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da comunidade, promovendo um centro mais dinâmico, sustentável e culturalmente rico.

Revitalização do Centro de Vitória

O Mercado da Capixaba se tornará peça-chave na revitalização do Centro de Vitória, injetando dinamismo, promovendo a movimentação, o cuidado e a prosperidade da região central, transformando o espaço em um polo atrativo para moradores e visitantes.

Protagonismo de Vitória no cenário turístico

Várias pesquisas recentes apontam que Vitória vem se destacando como um destino turístico de referência nacional e internacional. O Mercado da Capixaba se posiciona como um ponto turístico de referência e renome, que promove a cidade como um centro cultural, histórico e gastronômico, consolidando o protagonismo de Vitória no cenário turístico.

As obras

A ordem de serviço para o início das obras foi assinada em julho de 2022, período em que os projetos foram iniciados. As intervenções físicas no prédio começaram em agosto do mesmo ano.

O edifício do Mercado da Capixaba tem sua área total construída de aproximadamente 1.600 m², subdividida em dois blocos e um pátio central com 690 m². A adaptação para o uso comercial e cultural deverá facilitar a ocupação de 16 lojas, com dimensões que variam de 23 m² a 103 m².