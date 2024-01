Ministério Público abre inscrição para estágio de graduação em Castelo

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) divulgou o Edital SPGA nº 08, de 16 de janeiro de 2024, para seleção de estagiárias(os) de graduação para as Promotorias de Justiça de Castelo e Serra.

As inscrições serão de 17 a 23 de janeiro de 2024. As datas e locais de prova serão enviados aos candidatos, por e-mail, após o período de inscrições.

Há duas vagas de graduação em Direito para Promotoria de Justiça de Castelo e duas para a Promotoria de Justiça da Serra. As(Os) candidatas(os) deverão estar cursando a partir do 5º período no ato da contratação.

A carga horária do estágio de graduação é de quatro horas diárias, a bolsa é de R$ 800,00 e o auxílio-transporte é de R$ 100,00.

As(os) interessadas(os) deverão se inscrever no link https://forms.gle/FJ3aoWvDdLRwAiLz6.