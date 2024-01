Mortes dentro de BMW: primos morreram de forma parecida em Cachoeiro

Os quatro jovens que morreram após serem encontrados passando mal, dentro de uma BMW estacionada no Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, tiveram morte semelhante com a dos primos Franz Schubert Simão Cândido, de 46 anos, e Ricardo Guarniel Simão, de 44 anos, ocorrido no dia 11 de fevereiro, em Cachoeiro de Itapemirim. Eles foram encontrados mortos no interior de um veículo, estacionado em um posto de combustíveis, no bairro Coronel Borges.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMSC), as vítimas, que tinham entre 16 e 24 anos, sofreram paradas cardiorrespiratórias. Houve tentativas de reanimá-las por volta de 7h30. No entanto, elas não resistiram.

Uma das hipóteses da Polícia Civil é de que as mortes teriam ocorrido por uma intoxicação decorrente de uma falha mecânica do veículo. Aliás, após a ocorrência, familiares das vítimas relataram que a BMW havia passado por uma adulteração recente no escapamento, informação que é apurada pela polícia.

Mortes dentro da BMW é semelhante a caso em Cachoeiro

Em 18 de maio deste ano, o caso em Cachoeiro foi concluído, e o laudo pericial realizado no veículo identificou que havia um vazamento de monóxido de carbono que entrava pelo sistema de ar-condicionado. “Ambos faleceram em razão de insuficiência respiratória causada por intoxicação por monóxido de carbono”, esclareceu na época o delegado Felipe Vivas.

Foram feitos exames cadavéricos, de local, no veículo e laboratoriais, que apontaram a causa da morte como acidental. Aliás, no laudo cadavérico foi revelado que na amostra de sangue foi detectada a presença de carboxihemoglobina em concentração superior a 50%, o que pode ocasionar hipotensão, coma, insuficiência respiratória e morte. Apontando a causa da morte por insuficiência respiratória causada por intoxicação por monóxido de carbono (CO).

No entanto, o laudo complementar de exame em veículo apontou que o carro consistia em uma fonte geradora de monóxido de carbono (CO) e outros poluentes, que o sistema de ar-condicionado introduzia gases de escape provenientes da fonte geradora no habitáculo do veículo e que havia falhas de manutenção.

Casal teve morte parecida

Em junho do ano passado, um casal de turistas morreu no chalé de uma pousada em Monte Verde, distrito de Camanducaia, região sul de Minas.

No entanto, a causa da morte foi inalação de monóxido de carbono. Para a polícia, houve imperícia no manejo da lareira, o que levou à eliminação do gás, que é invisível.

Estadao Conteudo