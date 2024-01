Moto roubada é recuperada em Cachoeiro com ajuda de videomonitoramento

A Guarda Civil Municipal (GCM), recuperou uma moto com indícios de roubo que estava trafegando na avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta sexta-feira (19).

De acordo com a GCM, os guardas receberam informações do sistema de videomonitoramento que uma moto Honda Fan 125, de cor preta, estaria trafegando pelo centro da cidade.

Após as informações, os guardas realizaram buscas e localizaram a moto. Foi dado ordem de parada, mas o condutor acabou fugindo, sendo alcançado minutos depois.

Entretanto, os guardas perguntaram ao condutor a origem da moto, e o mesmo respondeu que comprou de uma pessoa há cerca de três semanas.

No entanto, segundo a GCM, o dono da moto ligou para o 190 alegando ter sido roubado por dois homens armados na quarta-feira (17), próximo ao distrito de São Joaquim.

Diante dos fatos, o condutor foi detido e conduzido pelos guardas municipais para o Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) de Cachoeiro para os esclarecimentos. A moto foi apreendida e removida ao pátio credenciado do Detran|ES.

