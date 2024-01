Motos apreendidas em Cachoeiro: valor das multas ultrapassam R$ 90 mil

Mais de R$ 90 mil! Esse é o valor da soma total das multas aplicadas em motocicletas que estavam transitando de forma irregular pelas ruas de Cachoeiro na noite da última terça-feira (30). Segundo a Polícia Militar, ao todo, foram apreendidas 11 motos que estavam irregulares.

De acordo com a PM, os militares avistaram os motociclistas passando em direção ao bairro Gilberto Machado em alta velocidade, com descargas livres onde alguns chegaram a realizar manobras perigosas empinando as motos e transitando sob uma roda.

No entanto, com a informação de que os motociclistas teriam atravessado à ponte da Ilha da Luz, as viaturas conseguiram realizar a abordagem na praça Elísio Cortes Imperial, no bairro Aquibaban.

No local, moradores chegaram a relatar aos policiais sobre o incômodo das motocicletas. “Eles chegaram acelerando as motos e fazendo barulho com as descargas abertas, dando voltas na praça, perturbando o sono da gente, uma vez que já se aproximava de 23h”, disse um dos moradores.

A PM informou que todas as motos apreendidas estavam sem espelhos retrovisores, com características alteradas, licenciamento em atraso, descargas alteradas e, por conta disso, cada moto recebeu mais ou menos R$ 8 mil reais em multa.

Portanto, as motos foram removidas para o pátio credenciado do Detran|ES. Uma das motocicletas estava sem os números do chassi e do motor. Portanto, o condutor foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciárias (DPJ) de Cachoeiro.