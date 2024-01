VÍDEO | Caminhão com carga de sucata tomba e interdita BR-101 em Anchieta

Um caminhão carregado de sucatas tombou na manhã desta quarta-feira (31), no km 357 da BR-101, em Anchieta. Por conta do acidente, a carga ficou espalhada na pista.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, equipes estão no local e o sistema está funcionado em desvio de faixa em ambos os sentidos. Ainda não temos informações sobre feridos.

Mais informações em instantes.

