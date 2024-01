Muita droga! PM apreende 80kg de entorpecente com jovem de 22 anos no ES

Militares do 12º Batalhão da Polícia Militar apreendem 80kg de drogas, em Linhares, na última terça-feira (23). Um jovem de 22 anos também foi detido.

Durante o patrulhamento, os militares receberam informações por meio de denúncia anônima de que um suspeito havia recebido grande quantidade de drogas no bairro Nova Esperança.

As guarnições foram verificar o fato e conseguiram localizar o suspeito e procederam a abordagem. Durante a busca pessoal foi encontrado em sua cintura um tablete de maconha. Após a abordagem também foi revistado um veículo que estava numa oficina, e durante busca em seu interior foi encontrado escondido no assoalho mais dois tabletes.

Os militares ainda receberam outras informações, apontando uma residência próximo ao veículo, onde estariam mais drogas. No local ainda encontraram vários tabletes de maconha.

O suspeito de 22 anos foi detido e conduzido 16ª Delegacia Regional de Linhares, juntamente com os entorpecentes e demais materiais.

No total foram apreendidos 111 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 80 quilos; 117 buchas embaladas; três balanças de precisão; duas facas; um caderno de anotações e uma sacola contendo pedaços de maconha.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.