Mulher e duas adolescentes são indiciadas por praticar racismo no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Linhares, concluiu o inquérito policial que investigava um crime de racismo praticado, por meio da rede social, por uma mulher e duas adolescentes no município de Linhares, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a PC, após receberem informações sobre o caso, os policiais civis da DIPO imediatamente deram início às investigações. O vídeo gravado pelas jovens e todas as reportagens veiculadas na imprensa foram anexados à investigação.

As jovens foram devidamente identificadas e intimadas a comparecer na delegacia para serem interrogadas. Durante o interrogatório, as investigadas, duas de 17 anos e uma de 19 anos, foram orientadas pelos advogados a permanecerem em silêncio.

Membros do movimento negro de Linhares e pessoas da comunidade também foram ouvidas e passaram suas percepções sobre o caso.

A investigada de 19 anos foi indiciada pela prática de crime de racismo, crime com pena de 02 a 05 anos de prisão. As duas adolescentes foram indiciadas por ato infracional análogo ao crime de racismo. O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça.