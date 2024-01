Ney fala sobre amistoso do Estrela: ‘precisamos melhorar ofensivamente’

No último sábado (30), o Estrela do Norte recebeu o Porto Vitória, em jogo amistoso, no Sumaré. Um teste para as duas equipes, cerca de 20 dias antes do inicio do Campeonato Capixaba.

Mesmo sem ritmo, por conta de poucos dias de treinamento, o Estrela conseguiu fazer uma boa partida. Porém, perdeu por 1 a 0, com gol sofrido no final do jogo.

Estrela faz sua estreia no Capixabão contra o Vitória, dia 20 de janeiro, fora de casa. Esses últimos dias serão testes cruciais para o time cachoeirense entrar “com tudo” para brigar pelo bicampeonato estadual.

O técnico Ney Barreto, que já havia falado sobre as expectativas para o Capixabão deste ano, em entrevista feita em outubro de 2023. Desta vez, o treinador estrelense fala sobre as impressões que deixaram o primeiro amistoso da temporada.

O Estrela foi derrotado pelo Porto Vitória por 1 a 0, com gol sofrido no final. Aliás, o time de Cachoeiro chegou a desperdiçar um pênalti durante a partida. Ney comentou sobre sua visão do jogo amistoso “Achei o primeiro teste muito interessante, a gente jogou com uma equipe que está jogando a quase mais um de mês na nossa frente. Eles já tem 4 a 5 amistosos, e a gente se comportou muito bem. Foram dois tempos, com duas equipes distintas, um tempo com um grupo e o outro com outro grupo. No inicio do segundo tempo ainda testei mais alguns jogadores, queria observar todos os jogadores que eu tenho, para fazer uma observação ainda, se a gente ainda precisa de alguma coisa, se vamos liberar alguém”, disse Ney Barreto, técnico do Estrela.

Como foi o Estrela no amistoso?

Ney reforçou que de uma maneira geral, o amistoso foi satisfatório, mas que mesmo sendo um jogo treino, a equipe sempre vai querer a vitória. Segundo o treinador, o futebol exige isso, exige vitória o tempo todo. Porém, neste momento de testes, o desempenho é mais importante.

“Conseguimos colocar algumas coisas em nossas ideias de jogo. No primeiro tempo tivemos mais de 60% de posse de bola, no segundo um pouco menos, mas controlamos um o jogo com a bola, em uma parte do jogo, não sofremos tanto e tomamos um gol no finalzinho, quando a equipe já estava mais do que mexida, de maneira geral, foi satisfatório” ressaltou o treinador.

O treinador também comentou sobre os erros e o condicionamento físico dos atletas “Não da pra falar sobre erros, foi um primeiro amistoso, claro que erros iriam acontecer com apenas 15 dias de treinamento. Somente o primeiro tempo, que atuaram os jogadores estavam desde o começo, a equipe que atuou no segundo tempo. Teve dois jogadores que chegaram na semana do jogo, chegaram no dia 27 (dezembro), eles ainda estão se ajustando, erros vão acontecer”, frisou.

O que precisa melhorar?

“Precisamos melhorar ofensivamente, precisa melhorar ofensivamente. Na verdade, precisamos melhorar em todas as fases e momentos do jogo. Mas, não da para dizer que erramos, a gente tentou, finalizou, tivemos um pênalti a nosso favor, onde acabamos desperdiçando. Enfim, eu vi bastante coisa positiva”, ressaltou o técnico estrelense.

Como o elenco encarou esse primeiro teste?

Segundo Ney, o elenco do Estrela encarou muito bem o amistoso “Foi um adversário forte, um adversário que a gente sabe do poderio econômico, normalmente monta times fortes para brigar, e a gente conseguiu ter um bom desempenho, em apenas 15 dias, com um adversário que já está treinando um mês a mais que nós. A gente competiu fisicamente, tecnicamente e taticamente, no mesmo nível. Para nós foi muito importante, o grupo está bem animado, a gente sabe que precisa evoluir, crescer muito ainda. Mas, o grupo está muito animado e a gente espera que até o dia 20 possamos ter uma evolução ainda maior”, finalizou.