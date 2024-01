No flagra! Guarda Municipal prende ladrão com 30 metros de fios no ES

As ações de combate ao furto de fios são constantes em Vitória. Na última terça-feira (23), um homem, de 28 anos, foi detido furtando fios de telefonia no Barro Vermelho, Vitória.

Durante patrulhamento de rotina, agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) flagraram o suspeito enrolando mais de 30 metros de fios de telefonia, ao lado de um carrinho de supermercado.

Ao ver a viatura se aproximando, o rapaz chegou a correr na tentativa de escapar dos agentes. Mas não teve jeito, ele acabou detido.

O suspeito já possui passagem policial pelo crime de furto. O indivíduo foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi entregue junto com o material apreendido.

Combate

A Guarda de Vitória tem atuado incisivamente no combate a esse tipo de crime. Já foram apreendidos mais de 800 quilos de fios de cobre desde o início da atual gestão. A corporação realiza ações conjuntas com outras secretarias e forças de segurança para fiscalizar comércios desse ramo, para coibir a compra dos fios de cobre furtados.

O diálogo aberto e frequente com os representantes das redes de telefonia, contribui para a ações que tentam inviabilizar esse tipo de delito. Os grupamentos de Proteção Comunitária, de Apoio Operacional e Ronda Ostensiva Municipal realizam patrulhamento preventivo e ostensivo diariamente. As regiões da cidade são monitoradas pela Central Integrada Operacional de Monitoramento (Ciom), por onde passam as imagens das mais de 700 câmeras espalhadas por toda a cidade.

A população também pode ajudar. Sempre que visualizar qualquer situação suspeita, pode entrar em contato com o Ciodes-190 para denunciar.