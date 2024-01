Nota Premiada Capixaba: sorteio especial anual é nesta quinta (25) 

O que você faria com R$ 100 mil no bolso? Esse é o valor do prêmio especial que será sorteado nesta quinta-feira (25), no programa Nota Premiada Capixaba.

Serão três prêmios de R$ 100 mil, um por região (Metropolitana, norte e sul), além dos outros quatro prêmios mensais por região: um de R$ 2,5 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 20 mil. No total, serão quase R$ 400 mil em prêmios.

Transmissão

A transmissão ao vivo do 25º sorteio do Nota Premiada Capixaba, portanto, poderá ser acompanhada pela TVE e no canal da emissora no YouTube, a partir de 11h45.

Para o sorteio especial de R$ 100 mil, serão contabilizados os bilhetes emitidos entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023, limitado a 600 bilhetes por participante. Já para os demais prêmios, concorrerão os bilhetes gerados de 1º a 31 de dezembro de 2023.

Participação

Para participar, é muito fácil: basta se cadastrar no programa uma única vez, no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, e, assim, solicitar a inclusão do número do CPF nas notas fiscais. Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto, e a cada 50 pontos o sistema gera de forma automática um bilhete para concorrer aos sorteios.

Ao realizar o cadastro, portanto, o cidadão escolhe uma entidade social para apoiar. As instituições indicadas pelos premiados recebem o equivalente a 50% das premiações, ou seja, um prêmio de R$ 50 mil, um de R$ 10 mil, dois de R$ 2,5 mil e um de R$ 1.250 neste sorteio especial.

As instituições também fazem jus a um rateio mensal, distribuído de acordo com o engajamento social de cada uma.

Dois anos

Com mais de 117 mil cidadãos cadastrados, o Nota Premiada Capixaba completou dois anos em dezembro e já distribuiu mais de R$ 8,3 milhões a cidadãos e instituições sociais, entre prêmios e rateios, consolidando-se como o maior programa de educação fiscal do Estado.

Aliás, o objetivo é fomentar a cidadania fiscal. Portanto, por meio do programa, pretende-se estimular a regularização cadastral das empresas, além de incentivar atividades desenvolvidas por entidades sociais.

25º sorteio do Nota Premiada Capixaba

Data: 25/01 (quinta-feira)

Horário: 11h45

Transmissão ao vivo pela TVE e pelo canal da emissora no YouTube