Novos radares começam a multar na ‘Rodovia das Paneleiras’ em 5 de fevereiro

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) instalou quatro pontos de fiscalização eletrônica (radares) na ES-020, conhecida também como “Rodovia das Paneleiras”, que liga os municípios da Serra e Vitória. Os equipamentos, que terão limite de velocidade máxima de 60 km/h, já estão funcionando, porém em caráter educativo e começarão a operar a partir do dia 05 de fevereiro.

Os equipamentos de fiscalização eletrônica têm o objetivo de garantir mais segurança aos motoristas e pedestres e vão permitir ao órgão executivo de trânsito ou rodoviário a descrição exata a respeito do que ocorreu na Rodovia, por meio de imagens e geração de dados que contribuem para o controle e planejamento viário. Esses quatro equipamentos estão instalados próximo ao Hospital Vitória Apart e em uma área onde também estão clínicas médicas, supermercados e escolas.

Para o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, a instalação dos aparelhos vai proporcionar mais segurança na Rodovia que teve seu fluxo alterado para melhor, com o recém-inaugurado Complexo Viário de Carapina que mudou a dinâmica do local.

“No ano passado, o Governo entregou essa grande obra de mobilidade urbana para os capixabas que é o Complexo Viário de Carapina e, agora, após estudos e análises da nossa equipe, instalamos esses equipamentos para garantir mais segurança aos usuários, tanto motoristas quanto pedestres”, destacou Freitas.

Mais informações estão disponíveis ao público em nosso site no endereço: https://der.es.gov.br/equipamentos-de-fiscalizacao-de-transito

Confira abaixo a localização e demais informações dos equipamentos:

Cód. Equip Endereço Município Vel Máxima Km/h Início da operação OBSERVAÇÃO MEVPA-361 ROD ES-020 Km 2,4 – Sentido Serra – próximo ao Vitória Apart Hospital Serra 60 05/02/2024 4 faixas MEVPA-362 ROD ES-020 Km 2,4 – Sentido Vitória – próximo ao Vitória Apart Hospital Serra 60 05/02/2024 5 faixas MEVPA-363 ROD ES-020 Km 2,6 – Sentido Serra – próximo a Clinlab Serra 60 05/02/2024 4 faixas MEVPA-364 ROD ES-020 Km 2,6 – Sentido Vitória – próximo a Clinlab Serra 60 05/02/2024 4 faixas